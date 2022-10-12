В Евролиге сделали заявление о переговорах с инвесторами из ОАЭ

Генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман рассказал о переговорах с инвесторами из ОАЭ о возможном сотрудничестве. Ранее сообщалось, что авиакомпания Emirates, которая базируется в крупнейшем городе страны, Дубае, рассчитывает начать кооперацию с Евролигой.
«Хотел бы поблагодарить г-на Абдуллу Аль Набуда, президента и владельца баскетбольного клуба «Дубай», а также представителей города Дубая за то, что они приняли сотрудников лиги и все 13 клубов-акционеров на великолепной арене Coca-Cola. Целью визита был обмен идеями и определение возможностей потенциального сотрудничества. Конечно, мы в восторге от возможностей, которые открываются перед Евролигой в ОАЭ, но пока слишком рано говорить о деталях. Мы с нетерпением ждём продолжения переговоров», — приводит слова Гликмана Eurohoops.
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