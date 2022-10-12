Главный тренер «Минска» Вергун рассказал о плане на матч с МБА

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с клубом МБА. Встреча состоится сегодня, 12 октября, в Москве. Начало запланировано на 20:00 мск. По словам Вергуна, его подопечным необходимо быть готовым противостоять агрессивной защите соперников и стараться нейтрализовать их лидеров.

«Завтра нас ожидает встреча с очень амбициозной и организованной командой. Она, несмотря на раннюю стадию чемпионата, уже показывает очень качественный и командный баскетбол как в защите, так и в нападении. Мы, в свою очередь, завтра должны быть готовы встретить очень агрессивную защиту и постараться нейтрализовать лидеров соперника, не позволяя им набирать лёгкие очки и останавливая их быстрое нападение», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Минска».