Главный тренер «Минска» Вергун рассказал о плане на матч с МБА

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с клубом МБА. Встреча состоится сегодня, 12 октября, в Москве. Начало запланировано на 20:00 мск. По словам Вергуна, его подопечным необходимо быть готовым противостоять агрессивной защите соперников и стараться нейтрализовать их лидеров.
«Завтра нас ожидает встреча с очень амбициозной и организованной командой. Она, несмотря на раннюю стадию чемпионата, уже показывает очень качественный и командный баскетбол как в защите, так и в нападении. Мы, в свою очередь, завтра должны быть готовы встретить очень агрессивную защиту и постараться нейтрализовать лидеров соперника, не позволяя им набирать лёгкие очки и останавливая их быстрое нападение», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Минска».
- 12 октября 2022
-
12:45
-
12:34
-
11:52
-
11:14
-
11:04
-
10:56
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:31
-
09:17
-
07:33
-
00:57
- 11 октября 2022
-
23:13
-
21:55
-
21:39
-
19:35
-
18:01
-
17:15
-
16:21
-
15:51
-
15:39
-
15:03
-
14:56
-
13:49
-
13:18
-
12:24
-
12:18
-
11:45
-
11:07
-
11:06
-
09:56
-
09:46
-
09:41
-
09:31