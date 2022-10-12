Яннис Адетокунбо встретился с голливудским актёром Мартином Лоуренсом. Фото
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Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с популярным голливудским актёром Мартином Лоуренсом. С ним он встретился в Дубае.
«Абу-Даби, спасибо за отличную неделю баскетбола и культуры», — написал Адетокунбо.
Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо
Яннис – двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации. В позапрошлом сезоне стал чемпионом лиги. Адетокунбо является первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел оформить два 30-очковых трипл-дабла менее чем за 30 минут игрового времени.
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Ранее Яннис выразил желание стать знаменосцем греческой делегации на Олимпиаде 2024 года.
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