Яннис Адетокунбо встретился с голливудским актёром Мартином Лоуренсом. Фото

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с популярным голливудским актёром Мартином Лоуренсом. С ним он встретился в Дубае.



«Абу-Даби, спасибо за отличную неделю баскетбола и культуры», — написал Адетокунбо.

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо

Яннис – двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации. В позапрошлом сезоне стал чемпионом лиги. Адетокунбо является первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел оформить два 30-очковых трипл-дабла менее чем за 30 минут игрового времени.

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:

Ранее Яннис выразил желание стать знаменосцем греческой делегации на Олимпиаде 2024 года.