Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин пришёл на пресс-конференцию в часах, которые выпустил Хабиб Нурмагомедов

Дрэймонд Грин пришёл на пресс-конференцию в часах, которые выпустил Хабиб Нурмагомедов
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин пришёл на послематчевую пресс-конференцию в часах, которые бывший российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выпустил совместно с брендом Jacob & Co.

Модель Epic X Chrono украшает изображение Хабиба в папахе, а также надпись 29-0. Модель была выпущена ограниченным тиражом и состоит всего из 100 экземпляров.

Напомним, ранее Грин нанёс удар по своему товарищу по команде Джордану Пулу на тренировке после словесной перепалки с ним. Это стало известно благодаря видеозаписи, которая появилась в интернете. Разнимать игроков пришлось товарищам по команде. Тренировочное занятие было остановлено. Впоследствии Грин получил денежный штраф, сумма которого не разглашалась.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022