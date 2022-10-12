Чемпион НБА: «Уорриорз» будут оставаться на вершине ещё пять-десять лет
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Чемпион НБА Иман Шамперт считает, что действующие победители «Голден Стэйт Уорриорз» ещё долгое время будут бороться за лидерство в лиге.
«Они будут оставаться на вершине. Непохоже на то, что они не будут доходить до плей-офф, если будут здоровы. Они знают, как играть, особенно учитывая, что эти парни знают друг друга. Их ядро играет вместе уже давно. Поэтому сложно здесь что-то противопоставить.
Они не становятся хуже. Да, они могут стать старше и у них может появиться больше пристрелочных бросков, но эти засранцы попадают. Они не пытаются бегать вокруг, чтобы забить сверху, они попадают в прыжке. Чёрт, и они будут делать это ещё пять-десять лет», – сказал Шамперт в интервью YouTube-каналу djvlad.
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