Экс-игрок «Уорриорз»: «Голден Стэйт» не завоюет титул без Грина

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Мэтт Барнс считает, что потеря форварда Дрэймонда Грина может стать критической для команды.

Напомним, ранее Грин был подвергнут критике за драку с одноклубником Джорданом Пулом. Баскетболист принёс извинения, и на данный момент ему грозит денежный штраф, а также дисциплинарное взыскание.

«Грин – сердце и душа команды, этого города. И я понимал это даже со стороны. Но когда вы попадаете в команду, то в этом не остаётся сомнений. Эта команда не выиграет чемпионат без Дрэймонда Грина. И это не выдумки – это факт. Необязательно бросать как Карри или прыгать как Леброн. Этот парень один из умнейших», – приводит слова Барнса издание Fadeaway World.