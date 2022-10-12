Экс-игрок «Уорриорз»: «Голден Стэйт» не завоюет титул без Грина
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Мэтт Барнс считает, что потеря форварда Дрэймонда Грина может стать критической для команды.
Напомним, ранее Грин был подвергнут критике за драку с одноклубником Джорданом Пулом. Баскетболист принёс извинения, и на данный момент ему грозит денежный штраф, а также дисциплинарное взыскание.
«Грин – сердце и душа команды, этого города. И я понимал это даже со стороны. Но когда вы попадаете в команду, то в этом не остаётся сомнений. Эта команда не выиграет чемпионат без Дрэймонда Грина. И это не выдумки – это факт. Необязательно бросать как Карри или прыгать как Леброн. Этот парень один из умнейших», – приводит слова Барнса издание Fadeaway World.
Новость по темеСтало известно, какое наказание понёс Грин за драку с Пулом
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