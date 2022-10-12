Гарнетт: Дюрант почти вернулся в «Голден Стэйт». Не понимаю, почему он остался в «Нетс»
Поделиться
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Кевин Гарнетт критически высказался о решении звёздного соотечественника Кевина Дюранта остаться в «Бруклин Нетс», несмотря на тяжёлое межсезонье.
«Дюрант не был обменян. Знаете, почему его не любят? Потому что он добился рычагов давления. Вы понимаете, о чём я? Я слышал, что он практически вернулся в «Уорриорз». Я слышал, что это и вправду было.
Но вот чего я не могу понять – я никогда не видел, чтобы парень говорил владельцу клуба, что делать, но затем этого не происходило, и он говорил: «Отлично, я остаюсь», – сказал Гарнетт в интервью YouTube-каналу All the Smoke.
Ранее Дюрант не согласился с Адетокунбо, сказавшим, что требуется для игры в НБА.
Комментарии
- 12 октября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:11
-
21:00
-
20:19
-
18:12
-
17:58
-
16:18
-
16:08
-
15:49
-
14:36
-
14:09
-
13:58
-
13:20
-
12:45
-
12:34
-
11:52
-
11:14
-
11:04
-
10:56
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:31
-
09:17
-
07:33
-
00:57
- 11 октября 2022
-
23:13
-
21:55
-
21:39
-
19:35
-
18:01
-
17:15
-
16:21
-
15:51
Партнерский контент