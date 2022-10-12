Гарнетт: Дюрант почти вернулся в «Голден Стэйт». Не понимаю, почему он остался в «Нетс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Кевин Гарнетт критически высказался о решении звёздного соотечественника Кевина Дюранта остаться в «Бруклин Нетс», несмотря на тяжёлое межсезонье.

«Дюрант не был обменян. Знаете, почему его не любят? Потому что он добился рычагов давления. Вы понимаете, о чём я? Я слышал, что он практически вернулся в «Уорриорз». Я слышал, что это и вправду было.

Но вот чего я не могу понять – я никогда не видел, чтобы парень говорил владельцу клуба, что делать, но затем этого не происходило, и он говорил: «Отлично, я остаюсь», – сказал Гарнетт в интервью YouTube-каналу All the Smoke.

Ранее Дюрант не согласился с Адетокунбо, сказавшим, что требуется для игры в НБА.