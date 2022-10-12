Базаревич прокомментировал победу «Самары» над «Енисеем» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (92:86 ОТ).
«Мы неплохо взаимодействовали в первой половине в нападении, но в защите пропускать 44 очка за 20 минут — это многовато. В большом перерыве в раздевалке мы попытались это изменить, и в дальнейшем защита была намного лучше, особенно в овертайме.
Мы всё ещё в процессе. На бумаге мы неплохи, но требуются работа и время. И мы будем продолжать. Рады победить: это придаёт дополнительную уверенность, нам стало полегче», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Свой следующий матч «Самара» проведёт в воскресенье, 16 октября, и встретится с командой «Пари Нижний Новгород», начало игры – в 14:00 мск. «Енисей» 18 октября сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало матча – в 15:30 мск.
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