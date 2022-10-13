Зайон Уильямсон подвернул голеностоп в предсезонном матче

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон получил растяжение связок левого голеностопного сустава во время предсезонного матча с «Майами Хит» (103:120). Это произошло во второй четверти во время одного из проходов под кольцо. Молодой игрок успел к этому времени набрать 11 очков, два подбора и четыре передачи.

Сообщается, что Зайон не пропустит много времени. Его состояние будет оцениваться в ежедневном режиме.

Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона он испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого форвард был вынужден полностью пропустить. Проблемы с коленом у него были и в сезоне-2019/2020. Тогда он пропустил половину регулярного чемпионата.

«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк: