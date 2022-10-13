Руководитель клуба НБА высказался о возможном переходе Дрэймонда Грина в «Лейкерс»

Руководитель одного из клубов НБА в Западной конференции на правах анонимности прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«В своё время «Лейкерс» выменяли Энтони Дэвиса и хотели сделать его лидером команды на годы вперёд. Да, у него было немало травм, но у них будет ещё одна возможность подписать кого-то, не выходя за пределы потолка зарплат. Думаю, это будет кто-то, кто более соответствует Дэвису по возрасту.



Если они не найдут похожий вариант, то, конечно, могут рассмотреть Грина в качестве краткосрочной сделки. Но Дрэймонд не будет их главной опцией, они будут искать кого-то помоложе», — цитирует функционера Heavy.



Дрэймонд Грин — четырёхкратный чемпион НБА. Его контракт с «Уорриорз» истекает в конце сезона.

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