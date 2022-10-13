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Лидер сборной Израиля Авдия: из-за травмы паха к концу Евробаскета я еле ходил

Лидер сборной Израиля Авдия: из-за травмы паха к концу Евробаскета я еле ходил
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Форвард сборной Израиля и «Вашингтон Уизардс» Дени Авдия рассказал, что провёл чемпионат Европы 2022 года с травмой паха и пил обезболивающие.

«Я выступал за сборную Израиля на Евробаскете с травмой паха, и мне приходилось пить таблетки, чтобы хоть немного снять боль. К концу турнира я еле ходил. Безусловно, я расстроен, что всё это случилось незадолго до старта сезона в НБА, но что есть, то есть», — приводит слова форварда аккаунт Hoop District в «Твиттере».

Сборная Израиля на Евробаскете-2022 не смогла выйти из группы, заняв пятое место с семью набранными очками. Авдия из-за того, что усугубил травму во время турнира, уже пропустил первые три предсезонных матча «Вашингтона». Форвард продолжает восстанавливаться.

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