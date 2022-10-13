Райкович назвал самых опасных игроков «Локомотива-Кубань»
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Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович высказался по поводу предстоящего матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Локо» – очень энергичная команда, в которой есть качественные игроки, такие, как Барфорд, Щербенев, который явно прибавил в этом году, и другие ребята. На чём мы сосредоточены, так это на их быстрой игре и стараниях при подборе на чужом щите.
Мы должны сосредоточиться на обороне и навязать свой стиль игры», – приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.
Матч между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА состоится сегодня, 13 октября, в Краснодаре. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
Ранее главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА.
Новость по темеВ «Локомотиве-Кубань» рассказали, какой игры ожидают от ЦСКА
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