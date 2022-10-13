Райкович назвал самых опасных игроков «Локомотива-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович высказался по поводу предстоящего матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Локо» – очень энергичная команда, в которой есть качественные игроки, такие, как Барфорд, Щербенев, который явно прибавил в этом году, и другие ребята. На чём мы сосредоточены, так это на их быстрой игре и стараниях при подборе на чужом щите.



Мы должны сосредоточиться на обороне и навязать свой стиль игры», – приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Матч между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА состоится сегодня, 13 октября, в Краснодаре. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА.