Зайон Уильямсон высказался по поводу повреждения голеностопа в предсезонном матче

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон высказался по поводу повреждения голеностопа, которое он получил во время предсезонного матча с «Майами Хит» (103:120).

«В «Твиттере» уже пишут о травме, там каждый – доктор.



Подвернул голеностоп и не стал скрывать это, подбежал к скамейке, сказал. Продолжил игру, проведя на площадке ещё пару минут, чувствовал себя нормально. Но меня вернули на скамейку, чтобы ещё раз всё проверить. Док сказал, что ничего серьёзного, вопрос дней. Но, что также важно, сам я тоже чувствую, что всё в порядке. В общем, хорошие новости», – приводит слова Уильямсона ESPN.

Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона он испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого форвард был вынужден полностью пропустить. Проблемы с коленом у него были и в сезоне-2019/2020. Тогда он пропустил половину регулярного чемпионата.