Маркус Моррис грязно сыграл против Йокича. В прошлом году американец открыто угрожал сербу

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис грубо сыграл против сербского игрока «Денвер Наггетс» Николы Йокича.



Моррис толкнул Йокича, после чего серб упал, приземлившись на колено. Год назад Маркус Моррис угрожал Йокичу после того, как Никола нанёс травму его брату-близнецу Маркифу Моррису, выступающему за «Майами Хит».



Баскетболисты после прошлогоднего инцидента вступили в публичную перепалку в «Твиттере», где Маркус отметил, что у него остаются незавершённые дела с Йокичем.



Стоит отметить, что для Николы Йокича это был первый матч после выступления на чемпионате Европы 2022 года в составе сборной Сербии. «Денвер» одержал победу над «Клипперс» — 126:115, сам Йокич набрал два очка и отдал семь результативных передач.

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