Стив Нэш рассказал, как собирается интегрировать Симмонса в состав

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш высказался по поводу форварда своей команды Бена Симмонса.

«Мы отлично понимаем, что он не наберёт свою пиковую форму в ближайшем будущем. Он феноменальный и во многом уникальный игрок, но когда ты пропускаешь столько из-за травм и прочего, то потребуется время, чтоб интегрироваться обратно в команду. Ему нужно преодолеть этот период возвращения и вновь обрести уверенность и ритм. Ему нужны понимание и тренировки», — приводит слова Нэша Fadeaway World.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.



Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».