Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Нэш рассказал, как собирается интегрировать Симмонса в состав

Стив Нэш рассказал, как собирается интегрировать Симмонса в состав
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш высказался по поводу форварда своей команды Бена Симмонса.

«Мы отлично понимаем, что он не наберёт свою пиковую форму в ближайшем будущем. Он феноменальный и во многом уникальный игрок, но когда ты пропускаешь столько из-за травм и прочего, то потребуется время, чтоб интегрироваться обратно в команду. Ему нужно преодолеть этот период возвращения и вновь обрести уверенность и ритм. Ему нужны понимание и тренировки», — приводит слова Нэша Fadeaway World.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.

Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022