Симмонс: неужели вы думаете, что я всегда промахиваюсь?

Защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался о популярном видео в интернете, на котором игрок промахивается по кольцу со средней дистанции.



«Теперь это везде меня преследует. Вообще без остановки. Иногда меня это действительно задевает, но потом я успокаиваю себя тем, что я — Бен Симмонс, а не просто кто-то.



Возвращаясь к клипу, где я промазал. Ничего, что ещё человек 10 тоже не попали в кольцо? Но ведь люди всё равно будут выкладывать видео со мной, как будто у меня больше ничего не происходит в жизни. Неужели вы думаете, что я всегда промахиваюсь? Это не так, хотя выставляют всё именно таким образом. Я всё понимаю, это социальные сети, и тут нужно иметь очень крепкие нервы», — приводит слова Симмонса ESPN.

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