Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Симмонс: неужели вы думаете, что я всегда промахиваюсь?

Симмонс: неужели вы думаете, что я всегда промахиваюсь?
Комментарии

Защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался о популярном видео в интернете, на котором игрок промахивается по кольцу со средней дистанции.

«Теперь это везде меня преследует. Вообще без остановки. Иногда меня это действительно задевает, но потом я успокаиваю себя тем, что я — Бен Симмонс, а не просто кто-то.

Возвращаясь к клипу, где я промазал. Ничего, что ещё человек 10 тоже не попали в кольцо? Но ведь люди всё равно будут выкладывать видео со мной, как будто у меня больше ничего не происходит в жизни. Неужели вы думаете, что я всегда промахиваюсь? Это не так, хотя выставляют всё именно таким образом. Я всё понимаю, это социальные сети, и тут нужно иметь очень крепкие нервы», — приводит слова Симмонса ESPN.

Новость по теме
Симмонс высказался о своём первом матче за 470 дней
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022