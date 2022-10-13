Эксперт объяснил, почему «Голден Стэйт» не отстранил Грина за драку с Пулом

Бывший главный тренер, а ныне комментатор НБА Джефф ван Ганди объяснил, почему «Голден Стэйт Уорриорз» не стал отстранять Дрэймонда Грина, несмотря на инцидент с Джорданом Пулом на тренировке.



«Голден Стэйт» не проводит курсы по этикету и морали. Так что они поступают в своих интересах. Я слышал от кого-то, что клуб отстранял Дрэймонда Грина на одну игру за то, что он накричал на Дюранта. Но причина даже не в том, что Дюрант для них важнее. Просто он — великий игрок, и клуб не только пытался показать Кевину, что он для них важен, но и подписать с ним новый контракт. Они относятся к нынешней ситуации иначе. Они не хотят угодить Пулу, они даже не пытаются преподать урок Грину. Они просто поступают так, как будет лучше для команды», — сказал ван Ганди в эфире SiriusXM NBA Radio.



Напомним, Грин нанёс удар Пулу на тренировке после словесной перепалки с ним. Это стало известно благодаря видеозаписи, которая появилась в интернете. Разнимать игроков пришлось товарищам по команде. Тренировочное занятие было остановлено. Впоследствии Грин получил денежный штраф, сумма которого не разглашалась.

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