Леброн Джеймс назвал трёх игроков, с которыми мог бы стать чемпионом НБА

Звёздный форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что будь с ним в «Кливленд Кавальерс» до 2010 года такие игроки, как Крис Пол, Карлос Бузер и Дуайт Ховард, команда смогла бы рассчитывать на чемпионский титул НБА. Леброн выступал в «Кливленде» с 2003 по 2010 год, но так и не сумел стать чемпионом в этот период.



«Сижу я и говорю: «Если бы у нас в команде был Дуайт Ховард, или если бы у нас в команде был Карлос Бузер, или если бы у нас был Крис Пол в качестве разыгрывающего, мы бы выиграли чемпионат. Какие тут ещё могут быть оправдания?» — приводит слова Джеймса Yardbarker со ссылкой на Netflix.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна Джеймса в Сиэттл: