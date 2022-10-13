Леброн Джеймс назвал трёх игроков, с которыми мог бы стать чемпионом НБА
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Звёздный форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что будь с ним в «Кливленд Кавальерс» до 2010 года такие игроки, как Крис Пол, Карлос Бузер и Дуайт Ховард, команда смогла бы рассчитывать на чемпионский титул НБА. Леброн выступал в «Кливленде» с 2003 по 2010 год, но так и не сумел стать чемпионом в этот период.
«Сижу я и говорю: «Если бы у нас в команде был Дуайт Ховард, или если бы у нас в команде был Карлос Бузер, или если бы у нас был Крис Пол в качестве разыгрывающего, мы бы выиграли чемпионат. Какие тут ещё могут быть оправдания?» — приводит слова Джеймса Yardbarker со ссылкой на Netflix.
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна Джеймса в Сиэттл:
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