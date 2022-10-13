Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент «Локомотива-Кубань» рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА

Президент «Локомотива-Кубань» рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА
Комментарии

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий о предстоящем матче команды с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 13 октября, в Краснодаре. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Нам предстоит матч, который без всяких оговорок заслуживает приставку «супер». ЦСКА – это тот соперник, в противостоянии с которым становится понятно, чего стоит твоя команда на самом деле. В матче с «Самарой» наши игроки показали, что способны сохранять концентрацию и желание победить на всём протяжении игры. Рассчитываю, что против армейцев мы выйдем столь же заряженными на победу – и порадуем наших болельщиков!» — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Новость по теме
В «Локомотиве-Кубань» рассказали, какой игры ожидают от ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022