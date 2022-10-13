Президент «Локомотива-Кубань» рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий о предстоящем матче команды с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 13 октября, в Краснодаре. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.



«Нам предстоит матч, который без всяких оговорок заслуживает приставку «супер». ЦСКА – это тот соперник, в противостоянии с которым становится понятно, чего стоит твоя команда на самом деле. В матче с «Самарой» наши игроки показали, что способны сохранять концентрацию и желание победить на всём протяжении игры. Рассчитываю, что против армейцев мы выйдем столь же заряженными на победу – и порадуем наших болельщиков!» — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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