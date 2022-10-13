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«Астана» уверенно победила «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Астана» уверенно победила «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
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В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал «Парму» из Перми. Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки. Счёт матча — 84:72 (21:21, 21:12, 27:24, 15:15).

Самыми результативными игроками в составе «Астаны» стали Майкл Майерс и Даниил Аксёнов. На счету обоих 18 очков. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал Павел Антипов. В его активе 19 очков и шесть подборов.

В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 16 октября и начнётся в 18:00 мск. «Парма» в следующем туре примет «Локомотив-Кубань». Матч состоится 18 октября. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
13 октября 2022, четверг. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
84 : 72
Парма-Пари
Пермь, Россия
Астана: Лиходей - 12, Майерс - 12, Аксёнов - 8, Балашов - 4, Майдекин - 2, Мурзагалиев - 2, Паркс - 2, Айткали, Каныгин, Марчук, Марчук, Щербак
Парма-Пари: Роберсон - 9, Антипов - 4, Диме - 4, Платунов - 4, Шейко - 4, Перевалов - 3, Походяев - 3, Джеймс - 2, Будин, Куров, Попов
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