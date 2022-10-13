Стивен Эй Смит: это последний год Ирвинга и Дюранта в одной команде

Один из лидеров «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг собирается покинуть клуб после завершения предстоящего сезона, сообщил спортивный эксперт Стивен Эй Смит. По информации Смита, Ирвинг собирается продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Вот и всё. Это последний сезон Ирвинга и Дюранта вместе. Кайри не будет подписывать новый контракт с «Бруклином». Ирвинг собирается перейти в «Лейкерс». Он пытался сделать это летом и пытается сделать это сейчас. Он знает, что ему нужно пережить этот сезон. Независимо от итогов чемпионата он уйдёт, если, конечно, Джозеф Цай не предложит ему $ 350 млн за четыре года. Но я сомневаюсь, что он это сделает», — сказал Стивен Эй Смит в эфире ESPN.



Напомним, отказавшись от долгосрочного контракта, Ирвинг в текущее межсезонье воспользовался опцией игрока и продлил соглашение с «Нетс» на один сезон.

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