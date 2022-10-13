Бывший капитан ЦСКА рассказал, за счёт чего «Локомотив-Кубань» может победить армейцев

Бывший игрок и капитан московского ЦСКА Сергей Тараканов высказался о предстоящем матче армейцев с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится сегодня, 13 октября, и начнётся в 20:00 мск.



«За счёт чего «Локо» может обыграть ЦСКА? Любую команду можно обыгрывать, если сохранять концентрацию. Не будем забывать, что совсем недавно «Локомотив-Кубань» победил в Суперкубке «Зенит» – команду, которая на бумаге выглядит сильнее всех в Единой лиге ВТБ, особенно с приходом Томаса Эртеля. Будь я тренером соперников ЦСКА, я бы основное внимание своих игроков обратил на то, чтобы не дать Милутинову доминировать под кольцами – чужим и своим. В матче армейцев с «Локомотивом-Кубань» на позиции центровых мы увидим классическое противостояние – молодость против опыта», — приводит слова Тараканова пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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