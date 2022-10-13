ЦСКА добыл третью победу подряд в Единой лиге ВТБ, на выезде разгромив «Локомотив-Кубань»

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Баскет-Холл» «Локомотив-Кубань» принимал столичный ЦСКА. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 84:64 (14:22, 26:14, 20:15, 24:13).



Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал разыгрывающий Даллас Мур. Он набрал 12 очков, а также совершил один подбор. В составе «Локомотива-Кубань» чаще всего кольцо армейцев поражал защитник Захар Ведищев. На его счету 13 очков, а также один подбор.



В следующем туре красно-синие примут МБА. Матч состоится 17 октября и начнётся в 20:00 по московскому времени. Краснодарцы следующую встречу проведут на выезде, где сыграют с «Пармой». Этот матч пройдёт 18 октября. Начало — в 17:30 мск.