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ЦСКА добыл третью победу подряд в Единой лиге ВТБ, на выезде разгромив «Локомотив-Кубань»

ЦСКА добыл третью победу подряд в Единой лиге ВТБ, на выезде разгромив «Локомотив-Кубань»
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В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Баскет-Холл» «Локомотив-Кубань» принимал столичный ЦСКА. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 84:64 (14:22, 26:14, 20:15, 24:13).

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал разыгрывающий Даллас Мур. Он набрал 12 очков, а также совершил один подбор. В составе «Локомотива-Кубань» чаще всего кольцо армейцев поражал защитник Захар Ведищев. На его счету 13 очков, а также один подбор.

В следующем туре красно-синие примут МБА. Матч состоится 17 октября и начнётся в 20:00 по московскому времени. Краснодарцы следующую встречу проведут на выезде, где сыграют с «Пармой». Этот матч пройдёт 18 октября. Начало — в 17:30 мск.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
13 октября 2022, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
64 : 84
ЦСКА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Ведищев - 13, Узинский - 12, Щербенев - 11, Мартюк - 9, Уиллис - 8, Бэрфорд - 4, Квитковских - 3, Елатонцев - 2, Емченко - 2, Долинин, Калинов
ЦСКА: Мур - 12, Швед - 11, Жан-Шарль - 10, Милутинов - 10, Давидовац - 8, Ухов - 8, Антонов - 7, Руженцев - 6, Астапкович - 5, Уэйр - 5, Курбанов - 2, Комолов
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