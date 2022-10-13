Эмиль Райкович отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович высказался о победе своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив-Кубань». Встреча проходила сегодня, 13 октября, в Краснодаре. Счёт матча 84:64 (14:22, 26:14, 20:15, 24:13).
«Поздравляю обе команды, это была хорошая схватка. В первой четверти «Локо» начал более агрессивно и жёстко. Мы говорили, особенно в перерыве, в первую очередь о том, что надо лучше играть в защите, особенно на подборах, так как в первом тайме у соперника было 14 отскоков в атаке. И мы в значительной степени контролировали игру после этого. Чемпионат только начался, поэтому нам нужно привести всех в наилучшую форму», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.
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