Результаты всех матчей Евролиги 13 октября, турнирная таблица

Греческий «Панатинаикос» на выезде переиграл сербскую «Црвену Звезду» в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 77:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марюс Григонис, набравший 17 очков. В составе хозяев площадки 18 очков на свой счёт записал Бен Бентил.



В другом матче игрового дня турецкий «Анадолу Эфес» потерпел поражение от «Монако». Встреча проходила в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой хозяев в первом овертайме со счётом 95:92. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, на счету которого 19 очков. В составе турецкого клуба отличился Уилл Клайберн, набравший 27 очков.



В ещё одном матче игрового дня итальянский «Виртус» дома переиграл «Баварию». Встреча завершилась со счётом 66:63 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 13 очков. В составе гостей площадки 16 очков на свой счёт записал Ник Уэйлер-Бэбб.



В другом матче дня испанская «Барселона» одержала победу над «Реалом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, на счету которого 14 очков. В составе мадридского клуба отличился Габриэль Дек, набравший 21 очко.