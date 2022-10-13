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Результаты всех матчей Евролиги 13 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 13 октября, турнирная таблица
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Греческий «Панатинаикос» на выезде переиграл сербскую «Црвену Звезду» в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 77:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марюс Григонис, набравший 17 очков. В составе хозяев площадки 18 очков на свой счёт записал Бен Бентил.

В другом матче игрового дня турецкий «Анадолу Эфес» потерпел поражение от «Монако». Встреча проходила в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой хозяев в первом овертайме со счётом 95:92. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, на счету которого 19 очков. В составе турецкого клуба отличился Уилл Клайберн, набравший 27 очков.

В ещё одном матче игрового дня итальянский «Виртус» дома переиграл «Баварию». Встреча завершилась со счётом 66:63 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 13 очков. В составе гостей площадки 16 очков на свой счёт записал Ник Уэйлер-Бэбб.

В другом матче дня испанская «Барселона» одержала победу над «Реалом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, на счету которого 14 очков. В составе мадридского клуба отличился Габриэль Дек, набравший 21 очко.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
13 октября 2022, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
75 : 77
Панатинаикос
Афины, Греция
Црвена Звезда: Бентил - 18, Мартин - 12, Митрович - 8, Добрич - 7, Иванович - 7, Лазич - 6, Адамс - 5, Петрушев - 5, Холланд - 4, Радулица - 3, Лазаревич, Топич
Панатинаикос: Григонис - 17, Гудайтис - 12, Понитка - 10, Папаяннис - 9, Деррик Уильямс - 8, Эндрюс - 8, Ли - 6, Бохоридис - 3, Калаицакис - 2, Калаицакис - 2, Манцукас, Хугкас
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
13 октября 2022, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
95 : 92
ОТ
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Монако: Джеймс - 19, Диалло - 15, Морман - 14, Мотеюнас - 14, Окобо - 9, Холл - 9, Блоссомгейм - 6, Браун - 4, Лойд - 3, Стразель - 2, Макунду, Уаттара
Анадолу Эфес: Клайберн - 27, Мицич - 20, М'Байе - 13, Бьёбуа - 10, Пляйсс - 10, Жижич - 9, Полонара - 2, Брайант - 1, Арна, Балбай, Данстон, Тунджер
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
13 октября 2022, четверг. 21:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
66 : 63
Бавария
Мюнхен, Германия
Виртус Болонья: Лундберг - 13, Теодосич - 9, Уимс - 9, Хэкетт - 8, Оджелей - 7, Бако - 6, Мики - 6, Джайте - 3, Белинелли - 2, Пайола - 2, Кординье - 1, Манньон
Бавария: Уэйлер-Бэбб - 16, Лучич - 15, Ярамаз - 7, Обст - 6, Уинстон - 6, Уолден - 5, Хантер - 5, Гиллеспи - 3, Вимберг, Джордж, Рабит, Ципсер
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
13 октября 2022, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
75 : 73
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Барселона: Шанлы - 14, Веселы - 13, Саторански - 12, Йокубайтис - 8, Лапровиттола - 8, Тоби - 8, Калинич - 7, Да Силва - 2, Хиггинс - 2, Абринес - 1, Ннаджи, Паули
Реал Мадрид: Дек - 21, Корнели - 12, Хезонья - 9, Ябуселе - 7, Льюль - 6, Тавареш - 6, Козёр - 5, Муса - 5, Пуарье - 2, Абальде, Ндиайе, Родригес
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