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Дюрант сделал заявление о драке Грина и Пула

Дюрант сделал заявление о драке Грина и Пула
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Звезда «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о конфликте между двумя игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Джорданом Пулом и Дрэймондом Грином. Напомним, во время тренировочного занятия Грин вступил в словесную перепалку с Пулом, после чего ударил его. Между самим Дюрантом, когда он был игроком «Уорриорз», и Грином также случалась словесная перепалка. Она произошла в сезоне-2018/2019 во время матча «Голден Стэйт» с «Лос-Анджелес Клипперс».

«В этом случае всё по-другому. Был удар по лицу. Это не идёт ни в какое сравнение. Я слышал, как некоторые говорили, что такое часто случается в НБА. Но я никогда раньше не видел ничего подобного. Это редкость. Я в лиге 16 лет и никогда не видел такого. Но вот мне на глаза попалось это видео», — приводит слова Дюранта ESPN US.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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