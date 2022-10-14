Адетокунбо объяснил плохую игру «Милуоки Бакс» в предсезонных матчах НБА

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что не сильно обеспокоен результатами команды в предсезонных матчах. По мнению баскетболиста, у команды будет время в регулярном чемпионате НБА, чтобы найти свою игру.
«Меня это не беспокоит. Я думаю лишь о том, как нам выработать правильный стиль игры. Прямо сейчас мы играем слишком пассивно. Нам не хватает скорости и быстроты принятия решений, у игроков нету искр в глазах. Но, в конце концов, это лишь предсезонка. Впереди у нас весь регулярный чемпионат, чтобы найти свою игру», — приводит слова Адетокунбо ESPN AR.
Недавно «Милуоки» уступил «Бруклин Нетс» со счётом 97:107. Для «Бакс» это пятое поражение подряд в предсезонных матчах НБА.
Реакция Адетокунбо на удаление в матче с Германией.
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