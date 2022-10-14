Грин рассказал, повлияет ли инцидент с Пулом на их игру за «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о своих отношениях с одноклубником Джорданом Пулом на фоне их недавного конфликта.
«Джордан — профессионал, как и я. У нас есть работа, которую мы должны выполнять. Что касается личных отношений, то пока у меня нет уверенности. Это не зависит от меня, и я не думаю, что эта ситуация имеет большое значение. Нам платят за работу, и мы собираемся её делать как можно лучше, опираясь на наши способности», — приводит слова Грина ESPN AR.
Напомним, во время тренировки Грин вступил в словесную перепалку с Пулом, после чего его ударил. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.
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