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Си Джей Макколлум назвал фаворита нового сезона НБА

Си Джей Макколлум назвал фаворита нового сезона НБА
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Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум назвал фаворита предстоящего сезона НБА. По мнению баскетболиста, «Голден Стэйт Уорриорз» намного сильнее остальных команд в лиге и имеет явное преимущество в борьбе за чемпионство.

«Думаю, что есть «Голден Стэйт» и все остальные команды. В лиге много клубов с талантливыми игроками, но «Уорриорз» — единственная проверенная команда», — приводит слова Макколлума Clutch Points.

Недавно Макколлум продлил контракт с «Пеликанс» на два года. По новому соглашению он останется в клубе до 2026 года.

«Голден Стэйт Уорриорз» является действующим чемпионом НБА. В прошлом сезоне «Уорриорз» по итогам финальной серии оказались сильнее «Бостон Селтикс» (4-2).

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