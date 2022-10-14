Экс-игрок ЦСКА Лундберг отреагировал на первую за 15 лет победу «Виртуса» в Евролиге
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Бывший защитник ЦСКА, 27-летний датчанин Габриэль Лундберг, в настоящий момент выступающий за «Виртус», разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись впечатлениями от матча с «Баварией» в регулярном чемпионате Евролиги. Встреча состоялась вчера, 13 октября, и завершилась победой «Виртуса» со счётом 66:63. Лундберг стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 13 очков, а также совершив два подбора. Для итальянской команды эта победа стала первой почти за 15 лет с момента возвращения на турнир.
«Это особенные чувства — стать частью первой победы клуба в Евролиге за 15 лет. Горжусь нашими ребятами! Будем продолжать в том же духе», — написал Лундберг.
Новость по темеРезультаты всех матчей Евролиги 13 октября, турнирная таблица
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