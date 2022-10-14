Дрэймонд Грин высказался о затягивании клубом решения о продлении контракта

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о затягивании клубом решения о продлении с ним контракта на следующий сезон.



«Я не из тех, кто любит поговорить насчёт слухов о моём будущем или о том, что я собираюсь делать в следующем году… Я не влезаю в это. Не хочу, чтобы контрактная драма затягивалась. Особенно когда это касается меня. Откровенно говоря, если вы собираетесь позволить ситуации с контрактом затянуться, то должны быть чертовски уверены в том, что готовы справиться со всеми последствиями отсрочки, которые могут также повлиять на команду.



Честно говоря, не все так делают. Мы видели, как у Леброна Джеймса и Стефа Карри были проблемы с контрактами, но они справлялись с этим, понимаете? Они поступают так, как считают нужным. Не могу сказать это за всех. Но если вы хотите, чтобы ситуация с контрактом затянулась, вам лучше быть готовым к возможным последствиям», — приводит слова Грина Yahoo Sports.

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