Грин усомнился в том, что ему придётся возвращать доверие партнёров по «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин усомнился в том, что ему придётся возвращать доверие партнёров по команде после конфликта с одноклубником Джорданом Пулом.



«Все говорят, что надо укреплять доверие в команде. Но я, правда, не совсем понимаю, что они подразумевают под словом «доверие». Это доверие в том, что ты собираешься вести правильную игру? Но я всегда выкладываюсь на паркете и делаю всё, что в моих силах, разве не так? Нужно убедиться, что мы вместе и общими усилиями сделаем всё, чтобы выиграть чемпионат.



Под доверием люди могут подразумевать разные вещи, поэтому когда я слышу это слово, то не всегда уверен, что именно оно является самым подходящим. Это слово всегда хорошо звучит, но у каждого своё представление о его значении», — приводит слова Грина Yahoo Sports.

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«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.