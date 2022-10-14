Грин усомнился в том, что ему придётся возвращать доверие партнёров по «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин усомнился в том, что ему придётся возвращать доверие партнёров по команде после конфликта с одноклубником Джорданом Пулом.
«Все говорят, что надо укреплять доверие в команде. Но я, правда, не совсем понимаю, что они подразумевают под словом «доверие». Это доверие в том, что ты собираешься вести правильную игру? Но я всегда выкладываюсь на паркете и делаю всё, что в моих силах, разве не так? Нужно убедиться, что мы вместе и общими усилиями сделаем всё, чтобы выиграть чемпионат.
Под доверием люди могут подразумевать разные вещи, поэтому когда я слышу это слово, то не всегда уверен, что именно оно является самым подходящим. Это слово всегда хорошо звучит, но у каждого своё представление о его значении», — приводит слова Грина Yahoo Sports.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
- 14 октября 2022
-
16:43
-
16:03
-
15:30
-
13:45
-
13:19
-
12:36
-
12:21
-
11:46
-
11:29
-
10:25
-
09:37
-
09:22
-
05:57
-
00:47
-
00:45
-
00:33
- 13 октября 2022
-
23:57
-
23:35
-
23:30
-
23:08
-
22:22
-
22:13
-
21:40
-
21:06
-
20:49
-
20:35
-
19:51
-
19:22
-
19:02
-
18:56
-
18:44
-
18:29
-
18:01
-
17:45
-
16:56