Евролига признала ошибку судьи, пропустившего фол за 6 секунд до конца основного времени

Евролига признала ошибку судьи, который не назначил фол на Василие Мициче за шесть секунд до конца основного времени в матче «Анадолу Эфеса» с «Монако» (92:95 ОТ).
«В четвёртой четверти, когда до конца игрового времени оставалось 6,0 секунд, Василие Мицич из «Анадолу Эфес» в прыжке выполнил неточный трёхочковый бросок. В момент его приземления на паркет Джон Браун из «Монако» и Джарон Блоссомгейм задели его правую ногу. Это произошло до того, как обе ноги Мицича приземлились на паркет, но фол в этом моменте не был зафиксирован.
Это ошибка. Судья должен был назначить персональный фол Джону Брауну за помеху во время броска, в результате чего Мицич должен был пробивать три штрафных броска», — сказано в заявлении организации.
Словенские баскетболисты поют в автобусе:
- 14 октября 2022
-
16:43
-
16:03
-
15:30
-
13:45
-
13:19
-
12:36
-
12:21
-
11:46
-
11:29
-
10:25
-
09:37
-
09:22
-
05:57
-
00:47
-
00:45
-
00:33
- 13 октября 2022
-
23:57
-
23:35
-
23:30
-
23:08
-
22:22
-
22:13
-
21:40
-
21:06
-
20:49
-
20:35
-
19:51
-
19:22
-
19:02
-
18:56
-
18:44
-
18:29
-
18:01
-
17:45
-
16:56