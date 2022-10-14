Евролига признала ошибку судьи, пропустившего фол за 6 секунд до конца основного времени

Евролига признала ошибку судьи, который не назначил фол на Василие Мициче за шесть секунд до конца основного времени в матче «Анадолу Эфеса» с «Монако» (92:95 ОТ).

«В четвёртой четверти, когда до конца игрового времени оставалось 6,0 секунд, Василие Мицич из «Анадолу Эфес» в прыжке выполнил неточный трёхочковый бросок. В момент его приземления на паркет Джон Браун из «Монако» и Джарон Блоссомгейм задели его правую ногу. Это произошло до того, как обе ноги Мицича приземлились на паркет, но фол в этом моменте не был зафиксирован.

Это ошибка. Судья должен был назначить персональный фол Джону Брауну за помеху во время броска, в результате чего Мицич должен был пробивать три штрафных броска», — сказано в заявлении организации.

Словенские баскетболисты поют в автобусе: