Арбитр ФИБА оценил внедрение видеоповтора, позволяющего слышать зрителям переговоры судей

Арбитр ФИБА и Единой лиги ВТБ Алексей Давыдов оценил идею внедрения в баскетболе системы видеоповтора, во время которого зрители могут слышать переговоры арбитров.

«Эта идея не новая. ФИБА уже давно применила эту технологию на играх баскетбольной Лиги чемпионов, потом на Кубке Мира 2019 года в Китае. Уверен, что здесь сплошные плюсы. Во-первых, процедура просмотра видеоповтора (IRS), на которую постоянно жалуются болельщики, говоря, что она убивает зрелищность игры, динамику матча, становится для телезрителей гораздо интереснее и зрелищнее.

Во-вторых, становится понятно не только, что именно смотрят судьи, но и на основании чего принимается то или иное решение. Так что я всецело за эту технологию. Хотя, должен сказать, что она требует от судей дополнительной собранности. В первый сезон в Лиге чемпионов были курьёзные моменты. Помню, как в одной игре два судьи из одной страны при обсуждении возможного неспортивного фола вдруг перешли с английского на свой родной язык.

В России, кстати, ту же самую технологию применила в прошлом сезоне Российская Федерация Баскетбола на тандемах чемпионата России по баскетболу 3х3. Зрители получили возможность видеть, что смотрят судьи и слышать их рассуждения. Знаю, что эта «фишка» трансляции понравилась всем участникам и зрителям чемпионата», — сказал Давыдов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

Полное интервью с Алексеем Давыдовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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