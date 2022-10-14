Российский арбитр рассказал о целях создания Института судейства Единой Лиги ВТБ

Арбитр ФИБА и Единой Лиги ВТБ Алексей Давыдов рассказал о значении и функциях Института судейства, который появился перед началом нового сезона.



«За прошедшие годы лига многое сделала для повышения уровня судейства. Уверен, что для наших судей было бесценным опытом регулярно проводить игры с ведущими европейскими арбитрами. По приглашению Единой Лиги ВТБ на предсезонных судейских семинарах ежегодно выступали руководители судейского департамента ФИБА-Европа Даворин Накич и директор судей Евролиги Ричард Стокс. Также лекции на судейских семинарах Единой Лиги читали Луиджи Ламоника, Сретен Радович, Олег Латышев – судьи, чьи имена известны всем любителям баскетбола. С нами разбирали игры глава судейского департамента Единой Лиги ВТБ Николас Пицилкас и другие инструкторы из Европы.



Конечно, всё это положительно сказалось на прогрессе российских судей. Но сезон 2022-2023 бросает лиге новый вызов. В этом сезоне на матчах не будут работать судьи из стран, клубы которых не участвуют в чемпионате. Поэтому резко сократилось и число арбитров, которых лига могла назначать на свои игры. Именно поэтому в нынешнем сезоне сразу 8-10 «новичков» из России получат возможность работать на играх основных команд Единой Лиги ВТБ.



Кроме того, надо признать, что на данный момент в пуле лиги очень немного судей, у которых есть опыт проведения матчей топ-уровня между сильнейшими командами. Именно поэтому с начала сезона появился институт судейства. Идея его создания возникла давно, но очевидно, что в нынешней ситуации откладывать старт этой инициативы уже нельзя.



Цель этой программы — помочь «новичкам» этого сезона как можно быстрее адаптироваться к требованиям лиги, почувствовать себя в своей тарелке на играх ведущих клубов. Для них разработана программа «высшей школы». Также лига определила группу молодых перспективных арбитров. При должной работе кто-то из них попадёт в список судей Единой Лиги ВТБ в следующем сезоне. Или через год, или через два. Это «средняя школа». Ещё в планах запустить «начальную школу» для судей, которые только начинают свой путь в профессии. Программы «средней» и «начальной» школ рассчитаны на то, чтобы дать судьям необходимые знания, а также чтобы у лиги была возможность наблюдать за прогрессом арбитров на более ранних этапах их становления», — сказал Давыдов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.



Полное интервью с Алексеем Давыдовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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