Давыдов назвал самое интригующее изменение в баскетбольных правилах

Арбитр ФИБА и Единой лиги ВТБ Алексей Давыдов рассказал о новом правиле «челлендж главного тренера» и о том, как оно будет использоваться на практике.



«Челлендж главного тренера» — это, пожалуй, наиболее интригующее изменение в правилах 2022 года. Теперь главные тренеры получили возможность один раз за игру оспорить решение судьи при помощи системы видеоповтора. Но и тут есть свои нюансы. Во-первых, далеко не любое решение судьи может быть «оспорено». Например, если судья не зафиксировал фол, а тренер считает, что фол был, такая ситуация не может стать предметом «челленджа». В правилах баскетбола есть приложение F. В нём описаны 12 ситуаций, решение по которым может быть принято или изменено после просмотра.



Причём если у судей по ряду из них есть определённые временные ограничения (например, судья может сам воспользоваться IRS, чтобы определить, от кого мяч ушёл в аут, только в последние две минуты четвёртой четверти и овертайма), то у тренера никаких временных ограничений нет, и он может запросить челлендж на любую из этих 12 ситуаций хоть в первой атаке. Наиболее часто встречающиеся и знакомые болельщикам ситуации, на которые можно запросить челлендж — повышение/понижение уровня фола с персонального до неспортивного или даже дисквалифицирующего, возможный акт агрессии, попытка броска, если мяч забит (два или три очка), кто из игроков должен пробивать штрафные броски, кто из игроков последним коснулся мяча на площадке перед тем, как тот вышел в аут», — рассказал Давыдов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.



Полное интервью с Алексеем Давыдовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Новость по теме Российский арбитр рассказал о целях создания Института судейства Единой Лиги ВТБ