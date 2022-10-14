Арбитр Единой лиги ВТБ объяснил, почему в баскетболе часто вносят изменения в правила

Арбитр ФИБА и Единой лиги ВТБ Алексей Давыдов рассказал о частых изменениях в правилах баскетбола и о влиянии НБА на это.



«Первый Генеральный секретарь ФИБА доктор Ренато Уильям Джонс объяснял частое (по сравнению с другими видами спорта) изменение правил тем, что в баскетбол играют умные люди, способные быстро понять и принять изменения. Все 90 лет, которые прошли с момента создания ФИБА, игра постоянно менялась. И вместе с ней менялись правила.



Я думаю, что изменения в правилах, в первую очередь, отражают те процессы, которые происходят в самой игре. Разумеется, НБА сильно влияет на мировой баскетбол. Ведь у игр этой Ассоциации наибольшее количество зрителей по всему миру. Но изменения в правилах игры идут и от тренерского сообщества, и от судейского департамента ФИБА, и от медицинской комиссии», — рассказал Давыдов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.



Полное интервью с Алексеем Давыдовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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