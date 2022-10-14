«Баскония» готова оспорить переход Вильдосы в «Црвену Звезду» и обратилась в Евролигу
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Испанский баскетбольный клуб «Баскония» утверждает, что переход разыгрывающего Луки Вильдосы в «Црвену Звезду» минувшим летом был неправомерным.
Вильдоса год назад покинул «Басконию» и подписал контракт с «Нью-Йорк Никс». При этом в испанском клубе утверждают, что они сохранили права на игрока за пределами НБА и теперь претендуют на компенсацию. «Црвена Звезда» же подписала Вильдосу без согласования с «Басконией», в связи с чем испанцы обратились к руководству Евролиги с просьбой принять соответствующие юридические меры и запретить «Црвене» регистрировать игрока, сообщает Basket News.
Если просьба «Басконии» не будет удовлетворена, клуб планирует подать иск и против Вильдосы, и против «Црвены Звезды».
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