«Баскония» готова оспорить переход Вильдосы в «Црвену Звезду» и обратилась в Евролигу

Испанский баскетбольный клуб «Баскония» утверждает, что переход разыгрывающего Луки Вильдосы в «Црвену Звезду» минувшим летом был неправомерным.



Вильдоса год назад покинул «Басконию» и подписал контракт с «Нью-Йорк Никс». При этом в испанском клубе утверждают, что они сохранили права на игрока за пределами НБА и теперь претендуют на компенсацию. «Црвена Звезда» же подписала Вильдосу без согласования с «Басконией», в связи с чем испанцы обратились к руководству Евролиги с просьбой принять соответствующие юридические меры и запретить «Црвене» регистрировать игрока, сообщает Basket News.



Если просьба «Басконии» не будет удовлетворена, клуб планирует подать иск и против Вильдосы, и против «Црвены Звезды».

Новость по теме Евролига признала ошибку судьи, пропустившего фол за 6 секунд до конца основного времени