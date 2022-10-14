Bleacher Report составил рейтинг игроков НБА сезона-2022/2023. Леброн лишь на 8-й строчке

Журналисты Bleacher Report составили топ из ста действующих игроков НБА на предстоящий сезон американской лиги. На первом месте по мнению экспертов оказался баскетболист «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Второе место — у Николы Йокича, третьим в этом списке стал Лука Дончич.



Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в рейтинге оказался лишь на восьмой позиции.



10 лучших действующих игроков НБА по версии Bleacher Report:



1. Яннис Адетокумбо

2. Никола Йокич

3. Лука Дончич

4. Стефен Карри

5. Кевин Дюрант

6. Джоэл Эмбиид

7. Джейсон Тейтум

8. Леброн Джеймс

9. Кавай Леонард

10. Джа Морэнт.

Примечательно, что в прошлом сезоне данный рейтинг возглавил Кевин Дюрант, а Яннис Адетокунбо располагался на второй строчке. Что касается Лберона Джеймса, то он в прошлогоднем рейтинге был третьим.