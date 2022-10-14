Шакил О'Нил сравнил Пенни Хардуэя с Ирвингом

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил сравнил своего бывшего партнёра по команде Пенни Хардуэя со звёздным разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом.



«Пенни или Кайри Ирвинг? Конечно, Пенни Хардуэй. Бросьте, прекратите это. Без объяснений? Моё лицо и так всё объясняет», — приводит слова Шакила Lakers Daily.



Пенни Хардуэй начинал свою профессиональную карьеру в «Орландо Мэджик», где добился наибольших успехов и четырежды принимал участие в Матче всех звёзд. Игрок завершил карьеру в 2007 году в составе «Майами Хит». Сейчас Хардуэй тренирует университетскую команду «Мемфиса».



Кайри Ирвинг в текущее межсезонье продлил контракт с «Бруклином», воспользовавшись опцией игрока. Через год Кайри станет свободным агентом.