Бен Симмонс признался, что не общается с Эмбиидом

Защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал о своих отношениях с Джоэлем Эмбиидом, с которым он выступал в «Филадельфии Сиксерс».
«Я не общаюсь с Эмбиидом — да мы и никогда толком не общались. Не сказал бы, что мы на самом деле дружили с ним. Можно сколько угодно пытаться сблизиться, но если вы разные люди, то друзьями не стать.
У меня нет какой-то ненависти или обиды к Джоэлу. Он такой, какой есть, и я такой, какой есть. Каждому своё. Баскетбол — наша работа, поэтому нашей общей целью была победа, и мы старались победить вместе с Эмбиидом. Я считаю его отличным игроком, но у нас не получилось», — приводит слова Симмонса ESPN.
Бен Симмонс покинул «Филадельфию» по ходу прошлого сезона в рамках обмена. В текущее межсезонье он дебютировал за «Бруклин Нетс».
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