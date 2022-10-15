Результаты всех матчей Евролиги 14 октября, турнирная таблица

Греческий «Олимпиакос» на домашнем паркете переиграл литовский «Жальгирис» в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов. В составе гостей площадки 21 очко на свой счёт записал Игнас Браздейкис.



В другом матче игрового дня турецкий «Фенербахче» одержал победу над «Маккаби». Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 86:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, на счету которого 23 очка. В составе израильского клуба отличился Уэйд Болдуин, набравший 14 очков.



В ещё одном матче игрового дня сербский «Партизан» на выезде уступил испанской «Басконии». Встреча завершилась со счётом 88:85 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Ховард, набравший 33 очка. В составе гостей паркета отличился Кевин Пантер, набравший 26 очков.



В другом матче дня немецкая «Альба» в овертайме одержала победу над «Олимпией Милан». Встреча прошла в Милане на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 80:74 ОТ. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Джалин Смит и Тамир Блатт, на счету которых по 13 очков. В составе миланского клуба отличился Кевин Пэнгос, набравший 16 очков.



В заключительном матче игрового дня французский АСВЕЛ на выезде оказался сильнее «Валенсии». Встреча проходила в Испании и завершилась победой гостей со счётом 77:76. В составе победителей отличился Нандо де Коло, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов на счету Юссуфы Фалла. В составе хозяев паркета 15 очками отметился Хасиэль Риверо.