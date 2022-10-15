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Результаты всех матчей Евролиги 14 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 14 октября, турнирная таблица
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Греческий «Олимпиакос» на домашнем паркете переиграл литовский «Жальгирис» в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов. В составе гостей площадки 21 очко на свой счёт записал Игнас Браздейкис.

В другом матче игрового дня турецкий «Фенербахче» одержал победу над «Маккаби». Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 86:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, на счету которого 23 очка. В составе израильского клуба отличился Уэйд Болдуин, набравший 14 очков.

В ещё одном матче игрового дня сербский «Партизан» на выезде уступил испанской «Басконии». Встреча завершилась со счётом 88:85 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Ховард, набравший 33 очка. В составе гостей паркета отличился Кевин Пантер, набравший 26 очков.

В другом матче дня немецкая «Альба» в овертайме одержала победу над «Олимпией Милан». Встреча прошла в Милане на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 80:74 ОТ. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Джалин Смит и Тамир Блатт, на счету которых по 13 очков. В составе миланского клуба отличился Кевин Пэнгос, набравший 16 очков.

В заключительном матче игрового дня французский АСВЕЛ на выезде оказался сильнее «Валенсии». Встреча проходила в Испании и завершилась победой гостей со счётом 77:76. В составе победителей отличился Нандо де Коло, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов на счету Юссуфы Фалла. В составе хозяев паркета 15 очками отметился Хасиэль Риверо.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
14 октября 2022, пятница. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
90 : 80
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпиакос: Везенков - 23, Фалль - 16, Ларенцакис - 15, Слукас - 15, Уолкап - 10, Питерс - 6, Маккиссик - 5, Блэк, Боломбой, Канаан, Лунцис, Папас
Жальгирис: Браздейкис - 21, Эванс - 14, Кавано - 12, Шмитс - 10, Хэйс - 6, Буткевичюс - 5, Улановас - 5, Лекавичюс - 4, Димша - 3, Бирутис, Кальнетис, Лукошюнас
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
14 октября 2022, пятница. 21:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
86 : 71
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче: Гудурич - 23, Мотли - 15, Калатес - 13, Уилбекин - 12, Хэйс - 8, Букер - 4, Джекири - 4, Эдвардс - 4, Пьерр - 3, Бирсен, Махмутоглу, Хазер
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 14, Браун - 13, Небо - 12, Пойтресс - 10, Соркин - 8, Колсон - 5, Мартин - 5, Ди Бартоломео - 2, Холлинс - 2, Зив, Менко, Пнини
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
14 октября 2022, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
103 : 96
ОТ
Партизан
Белград, Сербия
Баскония: Ховард - 33, Костелло - 19, Гедрайтис - 13, Седекерскис - 11, Томпсон - 11, Хоммс - 5, Котсар - 4, Маринкович - 4, Куруц - 3, Диес, Райэсте
Партизан: Пантер - 26, Ледей - 23, Лессор - 19, Нанналли - 13, Папапетру - 5, Экзам - 4, Вукчевич - 3, Мадар - 3, Анджушич, Глас, Копривица, Трифунович
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
14 октября 2022, пятница. 21:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
74 : 80
ОТ
Альба
Берлин, Германия
Олимпия Милан: Пэнгос - 16, Шилдс - 15, Хайнс - 10, Бэрон - 8, Дэвис - 6, Мелли - 6, Тонут - 5, Фойгтман - 5, Холл - 3, Билига, Риччи, Томас
Альба: Блатт - 13, Смит - 13, Ветцель - 10, Олинде - 9, Прочида - 8, Кумадже - 6, Сикма - 6, Тиман - 6, Шнайдер - 5, Зусман - 4, Делов, Маттиссек
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
14 октября 2022, пятница. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
76 : 77
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Валенсия: Риверо - 15, Джонс - 13, Пуэрто - 10, Харпер - 10, Препелич - 7, Радебо - 7, Клавер - 5, Александер - 4, Уэбб III - 3, Прадилья - 2, Дублевич, ван Россом
АСВЕЛ: де Коло - 16, Обасоан - 13, Фалл - 10, Кауди - 9, Лайти - 9, Ловернь - 9, Мэтьюс - 9, Нуа - 2, Дьо, Лякомб, Полите, Пон
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