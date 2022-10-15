В «Лейкерс» считают, что травма Шрёдера может оказаться серьёзнее, чем ожидалось

В руководстве и тренерском штабе «Лос-Анджелес Лейкерс» опасаются, что травма немецкого разыгрывающего команды Денниса Шрёдера может оказаться серьёзнее, чем это ожидалось, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.



Шрёдер получил травму пальца правой руки по ходу предсезонной игры с «Миннесотой». Игрок уже пропустил заключительную игру предсезонной подготовки с «Сакраменто» и почти наверняка не примет участия в первой игре сезона — с «Голден Стэйт Уорриорз» в ночь на 19 октября.



Сейчас в клубе оценивают состояние Шрёдера и пока не готовы сообщить о степени серьёзности травмы.



Напомним, Деннис Шрёдер вернулся в «Лейкерс» по ходу текущего межсезонья. В сентябре 29-летний игрок успешно выступил в составе сборной Германии на Евробаскете-2022 и стал бронзовым призёром турнира.

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