Экс-капитан «Барселоны» подписал контракт с «Жироной» Марка Газоля
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Экс-капитан «Барселоны» Пьерре Ориола подписал контракт с «Жироной» и стал одноклубником известного испанского баскетболиста Марка Газоля, который также является и президентом клуба, сообщает Eurohoops.
По информации источника, соглашение рассчитано на сезон-2022/2023. Отметим, что у Ориолы был контракт с «Барселоной» до 2024 года, но он был разорван в одностороннем порядке по решению тренерского штаба, о чём игрок написал в сентябре в своих соцсетях.
Пьерре Ориола перешёл в «Барселону» из «Валенсии» в 2017 году. Он провёл пять лет в составе каталонского клуба, выиграв чемпионат ACB 2021 года, а также став четырёхкратным победителем Кубка Испании (2018, 2019, 2020 и 2021 годы).
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