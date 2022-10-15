Экс-капитан «Барселоны» подписал контракт с «Жироной» Марка Газоля

Экс-капитан «Барселоны» Пьерре Ориола подписал контракт с «Жироной» и стал одноклубником известного испанского баскетболиста Марка Газоля, который также является и президентом клуба, сообщает Eurohoops.

По информации источника, соглашение рассчитано на сезон-2022/2023. Отметим, что у Ориолы был контракт с «Барселоной» до 2024 года, но он был разорван в одностороннем порядке по решению тренерского штаба, о чём игрок написал в сентябре в своих соцсетях.

Пьерре Ориола перешёл в «Барселону» из «Валенсии» в 2017 году. Он провёл пять лет в составе каталонского клуба, выиграв чемпионат ACB 2021 года, а также став четырёхкратным победителем Кубка Испании (2018, 2019, 2020 и 2021 годы).

Новость по теме «Барселона» обыграла «Реал» в регулярном чемпионате Евролиги

Словенские баскетболисты поют в автобусе.