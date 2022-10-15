Эртель и Милутинов вошли в символическую пятёрку тура Единой лиги ВТБ
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли форвард «Зенита» Томас Эртель, Маркос Найт («Самара»), Джеймс Эннис («Самара»), Никола Милутинов (ЦСКА) и Майк Майерс («Астана»).
Дабл-дабл Эртеля (12 очков и 10 результативных передач) помог санкт-петербургскому клубу одержать победу в матче с «Саратовом» (92:71). Очки Найта (23) и Энниса (21) внесли вклад в победу «Самары» над красноярским «Енисеем».
Милутинов в матче армейцев с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (84:64) сделал дабл-дабл, набрав 10 очков и сделав 11 подборов. 18 очков и девять подборов Майерса принесли победу «Астане» над «Пармой» (84:72).
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