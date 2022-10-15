Дэмьен Лиллард рассказал об ужине в особняке Леброна Джеймса после вылета «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, что через месяц после вылета команды из плей-офф НБА звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс позвал его на ужин в свой особняк и намекнул, что тот может рассмотреть переход в его команду.

Встреча прошла летом 2021 года. На ужине также присутствовал партнёр Леброна по команде Энтони Дэвис. Игроки «Лейкерс» сказали Дэмьену, что ищут того баскетболиста, который поможет им завоевать ещё один чемпионский титул.

«Леброн сказал мне: «Подъезжай к дому». Я вспомнил, что завтра единственный день, на который у меня ничего не запланировано. Поэтому я могу приехать. Леброн расспрашивал меня о моём будущем в команде. Но я старался не думать, что он намекает мне перейти в «Лейкерс». Всё это время повторял про себя: «Я играю за «Блэйзерс». Это моя единственная команда, у нас ещё будет шанс», — цитирует Лилларда Mirror.

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