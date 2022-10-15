Гомельский ответил на вопрос, развивается ли отечественный баскетбол

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, развивается ли в настоящий момент российский баскетбол.
«Если судить по тому, какое количество молодых (до 22 лет) баскетболистов с российскими паспортами, выступающих в клубах Единой лиги ВТБ, то идёт развитие. Я насчитал в 10 клубах аж 22 человека таких ребят. Все разных амплуа, все с отличными физическими данными. Кое-кто из них и с хорошей техникой, которая позволяет выполнять решения тренеров.
По утверждениям специалистов, которые внимательно отслеживают игру более молодых групп в соревнованиях более низкого уровня, там тоже более трёх десятков очень перспективных ребят. Таким образом, я с уверенностью утверждаю, что отечественный баскетбол развивается и имеет возможность вернуть себе утраченную лидирующую позицию в Европе.
Это не сиюминутный процесс, но тенденция прослеживается. Как доказательство предыдущего утверждения хочу привести состав пятёрки игроков по амплуа, которые производят самое сильное впечатление: Щербенёв, Касаткин, Руженцев, Мартюк и Чадов», — написал Гомельский на своём сайте.
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