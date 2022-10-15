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Бен Симмонс оценил свой дебют в «Бруклин Нетс»

Бен Симмонс оценил свой дебют в «Бруклин Нетс»
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Звёздный австралийский баскетболист Бен Симмонс высказался о дебюте за команду НБА «Бруклин Нетс» в предсезонном матче с «Филадельфией Сиксерс», который состоялся в первую неделю октября.

«Вы ведь знаете, что я сыграл первую игру с «Сиксерс»? Ощущение от нахождения на площадке было настолько нереальным, что мне казалось, будто этого мне и не хватало в жизни. Быть на площадке… вот где мне хорошо. Поэтому это благословение – вернуться и играть против лучших игроков в мире.

Не могу дождаться следующего матча. Я пока не наиграл даже и 30 минут. За последний год я провёл всего несколько выступлений, поэтому мне потребуется время, но я рад вернуться, потому что знаю, на что способен», – приводит слова баскетболиста ESPN.

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