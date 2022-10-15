Гобер рассчитывает выйти на чемпионский уровень в «Миннесоте»

Центровой Руди Гобер, перешедший этим летом в «Миннесоту Тимбервулвз» в рамках крупного обмена с «Ютой Джаз», поделился ожиданиями от выступлений за новую команду.
«Я пришёл сюда не для того, чтобы провести очередной хороший сезон, а после этого проиграть в первом или втором раунде плей-офф. Тим Коннелли взял меня в команду не для этого. Он взял меня для того, чтобы эти ребята вместе со мной достигли чемпионского уровня», — приводит слова Руди Гобера журналист Джон Кравчински в своих социальных сетях.
В минувшем сезоне Гобер принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 15,6 очка, совершал 14,7 подбора и отдавал 1,1 передачи.
Ранее Гобер высказался о 18-летнем Викторе Вембаньяме (218 см), которому многие эксперты предрекают первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации – 2023.
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