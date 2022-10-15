Ирвинг рассказал, как пережил отказ от контракта на $ 100 млн

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, ранее сообщивший, что отказался от контракта на $ 100 млн из-за нежелания вакцинироваться, рассказал, как отнёсся к событию.
«Что ж, я остаюсь терпеливым и позволяю всему идти своим чередом. И лучшее, что я могу сейчас сделать, – это выстроить устойчивые отношения с людьми на площадке и за её пределами. И это задача на предстоящий сезон. Я не хочу задумываться о том, что могло бы или не могло произойти.
Я хорош настолько, насколько хороша моя команда и люди, которые меня окружают. И они держат меня приземлённым и сосредоточенным, если говорить о целях», – приводит слова баскетболиста ESPN.
Ранее звезда «Нетс» Кевин Дюрант не согласился с Яннисом Адетокунбо, сказавшим, что требуется для игры в НБА.
- 15 октября 2022
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:22
-
19:00
-
18:39
-
17:49
-
16:34
-
16:05
-
15:35
-
15:09
-
14:19
-
14:05
-
13:36
-
13:18
-
12:55
-
12:51
-
12:09
-
11:38
-
11:06
-
10:27
-
09:35
-
09:15
-
08:20
-
00:05
- 14 октября 2022
-
23:36
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
21:36
-
21:17
-
20:59
-
20:41
-
20:00
-
19:38