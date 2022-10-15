Ирвинг рассказал, как пережил отказ от контракта на $ 100 млн

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, ранее сообщивший, что отказался от контракта на $ 100 млн из-за нежелания вакцинироваться, рассказал, как отнёсся к событию.

«Что ж, я остаюсь терпеливым и позволяю всему идти своим чередом. И лучшее, что я могу сейчас сделать, – это выстроить устойчивые отношения с людьми на площадке и за её пределами. И это задача на предстоящий сезон. Я не хочу задумываться о том, что могло бы или не могло произойти.

Я хорош настолько, насколько хороша моя команда и люди, которые меня окружают. И они держат меня приземлённым и сосредоточенным, если говорить о целях», – приводит слова баскетболиста ESPN.

Ранее звезда «Нетс» Кевин Дюрант не согласился с Яннисом Адетокунбо, сказавшим, что требуется для игры в НБА.